Банкнота в 1000 грн: Повлияет ли это на инфляцию в Украине

В Украине сегодня, 25 октября, в обращение введена банкнота нового высокого номинала – 1000 грн. В Нацбанке Украины (НБУ) считают, это даст возможность экономить на транспортировке и хранении банкнот. Управляющий партнер компании Capital Times Эрик Найман считает, что введение в обращение банкноты номиналом 1000 грн, действительно, необходимо, передает «Слово і Діло».

При этом, по его словам, новая купюра не повлияет на макроэкономические показатели. «Немного снизятся расходы НБУ, несколько десятков миллионов гривен в год на этом сэкономят. Никакого влияния на курс валют или инфляцию выпуск банкноты не будет оказывать», – подчеркнул Найман.

Он пояснил, что на курс и инфляцию влияют совсем другие факторы, а решение выпускать банкноту в 1000 грн нужно для удобства расчетов. «У клиентов и коммерческих банков есть запрос на купюру крупного номинала. Нацбанк реагирует на это. Нужно понимать, что по сегодняшнему курсу 500 грн – это эквивалент 20 долл. То есть, это очень маленькая величина», – выразил мнение Найман.

В свою очередь, кандидат экономических наук Евгений Невмержицкий напомнил, что когда в Украине выпускали банкноту в 200 грн, тогда это было больше, чем 100 долл. «Сейчас 1000 грн меньше, чем 100 долл. Это не самый высокий номинал для наличной купюры», – отметил Невмержицкий.

По его словам, наличные гривны составляют незначительную часть оборота денег и практически не влияют на инфляцию. «Да, в Украине более высокий оборот наличных, чем в развитых странах. Однако, что касается эмиссии НБУ, то кредитная эмиссия настолько превышает эмиссию наличных денег, это просто не сопоставляется с точки зрения инфляционных процессов», – подчеркнул он.

Экономист объяснил, что выпуск купюры в 1000 грн не означает, что это будет инфляционная эмиссия, их не будут печатать бесконтрольно. «Для того, чтобы понять, есть ли инфляционные аспекты или нет, важно то, сколько этой купюры будет выпущено», – пояснил экономист.

Также эксперт уточнил, что появление в обращении 1000 гривен не приведет к падению курса. Тем более НБУ ведет стабилизационную валютную политику пока.

«Мы видим, что в последнее время НБУ применяет свои инструменты, чтобы удерживать курс. И это его главная задача. Этим следовало заниматься и в 2014 году, когда была огромная девальвация», – добавил Евгений Невмержицкий.

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