КПВВ в Станице не имеет юридического статуса, – нардеп

КПВВ «Станица Луганская» не имеет юридического статуса. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма Дмитрий Лубинец.

«КПВВ "Станица Луганская" не имеет юридического статуса и не определен его балансодержатель. Данный факт неопределенности влечет за собой ряд задач и проблем, как например, обеспечение бесперебойного электроснабжения, получение дотаций и финансирования для проведения ремонтных работ, оплата коммунальных услуг и т. п.», – написал Лубинец.

Он отметил, что ежедневно этот пропускной пункт пересекают более 10 000 людей в ужасных условиях.

Как сообщалось ранее, сегодня КПВВ «Станица Луганская» посетили депутаты ВРУ. Они прошли «маршрут мира» – 850 метров между мостом и КПВВ, и выяснили ряд проблемных вопросов, с которыми люди сталкиваются на этом участке ежедневно.

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