Куда-то нас хотят впихнуть: В «ДНР» жители обсуждают прошедшую перепись населения

В «ДНР» жители не верят в правдивость результатов прошедшей переписи населения. Обосновывают это несколькими факторами: многих жителей так и не опросили, подготовка переписчиков низкая, они допускали ошибки в бланках, часто нарушался «порядок» – можно было ответить на вопросы вместо родственника и близкого человека. Об этом жители Донецка дискутируют в социальных сетях.

Главная претензия жителей, что переписали не всех. Очень многие констатируют, что к ним не приходили регистраторы:

Сеня: «Меня не переписали. И не переписали процентов 70 из моего окружения. Я думаю, что цель переписи – не добыча реальных данных о составе населения, а то ли очередная отмывка бабла, то ли пыль в глаза кураторам. Видимо, неанкетированных, как всегда, дорисуют)))»;

Елена: «Я ни одного переписчика вообще нигде не видела. Я дома ждала. Обещали ко всем прийти и людей для этого достаточно набрали»;

Нюта: «Частный сектор на "Ветке" (район Донецка, – ред.) у мамы остался не переписанным. Даже к квартальной никто не приходил и не интересовался никем. К нам приходили якобы в соседний подъезд, потому что дверь была днем открыта, кто-то из жильцов заносил-выносил мебель. В наш подъезд не заходили, т. к. дверь подъезда закрыта, а в домофон звонить людям они, видимо, постеснялись. Так наши бабушки рассказали»;

Светлана: «Спросила у соседей, неработающие сказали, что приходили в одну из сред, часов в 12:00, но ни телефонов, ни адресов, ничего не оставляли в дверях»;

Наталья: «Меня не переписали, приходили в 7 утра, оставили бумажку в калитке»;

Александр: «Из всей семьи переписали только отца».

Иные участники дискуссии констатировали, что «нас переписали», но также отметили некоторые проблемы с процессом. «Нас переписали, приходили поздно (после 20.00) в выходной день, многих моих знакомых тоже переписали, хотя есть и те, кто однозначно был против и отказался. Если о цифрах, то 20% не переписаны остались (приблизительно)», – считает Наталья.

Другие остались полностью довольны организацией. «Район Ветки, частный сектор переписывали. Лично моя улица практически всех переписали. Сама удивлена была. Все повыходили на улицу. Вопросов никаких вообще не задавали. В моем окружении переписалось 90%. Очень была удивлена организованностью», – подчеркнула дончанка Лика.

Жители также подмечают, что многие (особенно пенсионеры) участвовали в переписи из-за страхов – что пенсию не будут платить, что квартиру смогут отнять и пр.:

Юлия: «Люди боятся, особенно старшее поколение, что отнимут дома и квартиры, если не перепишут. Глупость, конечно, но это одна из причин активности бабулек»;

Михаил: «Люди уже боятся любой движухи от власти. За 5 лет уже поняли, что ничего хорошего это им не предвещает».

Тех, кто участвовал в переписи, удивили вопросы анкеты. «На работе был пункт переписи, такие тупые вопросы задавали... Ваш заработок? А какие еще у вас есть способы дохода? А сколько зарабатывает ваша мама? Не просили только ключ от сейфа. У мужа спрашивали про национальность – его, мою, детей. Моих детей от первого брака. Где родился он, я. Зачем вообще ходил туда, непонятно», – пишет Карина.

Особо насторожило людей, что особый акцент делался на вопросе о национальности. «Меня переписали. Особое внимание вопросу – кем вы себя считаете русским или украинцем. Готовят к чему-то… Подвох в том, что куда-то нас хотят впихнуть. И не важно кто как ответил. Я думаю, скоро по ящику начнут крутить пропаганду, как много у нас желающих жить в… Тут уже два варианта», – пишет Евгения.

«Посмотрела, когда будут результаты переписи. Темпы улиточные, каменный век))) первое полугодие 2020))) То есть, явно посмотрят на лояльность партнеров, а потом решат, кого у нас больше и куда пихать. А пока подержат руку на крючке, мол, вдруг больше русских – и ага», – выражает мнение Евгения.

Одна из переписчиц подтвердила, что спрашивали о национальности, но ничего в этом страшного не видит. И что на ее участке многие назвали себя украинцами, хотя она уверена, что люди просто не понимают термина «национальность». «Я была переписчиком. У меня было 4 дома, которые я исходила вдоль и поперек. Некоторые просто не открывали квартиры, а в некоторые подъезды невозможно было попасть (элементарно закрыты). А когда чудом туда попадала, люди удивлялись почему к ним не пришли. Вопрос про национальность звучал так: "Ваша национальность (по самоопределению)". Что в нем не так? Многие даже не знают, что это такое, и считают себя украинцами по месту выдачи паспорта. И кстати, у меня украинцев при переписи было очень даже много», – сообщила Ирина.

Также дончане констатировали, что перепись проводилась подобно «референдуму-2014» – когда можно было дать «показания» за иного человека, без его присутствия. Например, бабушки переписчикам отвечали на вопросы за всю семью, муж – за супругу. Результаты – соответствующие. «У меня муж ходил на перепись. И записал меня русской, потому что родилась в РФ, а то что в паспорте стоит украинка – ему было до фонаря. Он и не помнит, что там написано, если честно. Знал где родилась, то и сказал», – делится Карина.

«Почитала интервью одной переписчицы в МК, главным источником информации были бабушки на лавочках», – дополняет Алена.

Люди констатируют, что отбор и подготовка переписчиков была низкой, опрос проводили не качественно, допускали множество ошибок при заполнении бланков. А это, естественно, скажется на итоговых результатах. «Много набрали некомпетентных людей, ошибок будет полно. На следующий день, когда мы сходили на перепись, сын пошел и увидел в наших данных множество ошибок», – сообщила Нелля.

«Уже привык, что от республики что-то положительное ждать не приходится. Даже самые простые мероприятия испоганят и перекрутят так, что просто диву даешься! А потом по новостям озвучивается такая версия, что любой сказочник просто загинается от зависти!», – заключил дончанин Новиков.

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