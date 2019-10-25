Пункта пропуска в Счастье пока не будет, – Комарницкий

В ближайшее время пункт пропуска в Счастье (Луганская обл.) открывать не будут. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 октября, в Северодонецке во время выездного заседания Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил экс-председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

«Члены комитета рассматривали возможность открытия дополнительного КПВВ в городе Счастье. Создание данного пункта пропуска в настоящее время невозможно, поскольку решение этого вопроса требует внесения изменений в Минские соглашения», – сказал он.

При этом он также отметил, что открытие пропускного перехода Меловое-Зориновка-Александровск не относится только к компетенции областной военно-гражданской администрации. «Этот вопрос не зависит только от областной администрации. Мы даем согласования, но окончательное решение за Госпогранслужбой», – сказал он дополнив, что считает необходимым открытие такого пункта.

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