На Донетчине будут судить мужчину за избиение трехлетнего малыша

На Донетчине перед судом предстанет 23-летний житель села Дробышево (Лиманский р-н), который избил 3-летнего мальчика. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Славянской местной прокуратурой направлен на рассмотрение Краснолиманского городского суда обвинительный акт по факту причинения телесных повреждений малолетнему ребенку (ч. 1 ст. 125 УК Украины)», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, в конце сентября этого года, ранее дважды судимый за участие в незаконных вооруженных формированиях (НВФ) и кражу, 23-летний мужчина поссорился с гражданской женой.

Поводом для спора стало поведение 3-летнего сына женщины, который положил в духовой шкаф дровяной печи пластмассовые игрушки. Увидев это, отчим стал ругаться на ребенка и кричать на женщину, что ее сын своими шалостями подвергает всех опасности.

«Когда женщина оттолкнула "воспитателя" от напуганного мальчика, тот, разозлившись, стянул его с дивана, дважды ударил рукой по голове и отвел в угол. А через некоторое время, вернувшись в комнату, еще раз ударил по лицу стоящего в углу плачущего ребенка», – говорится в сообщении.

Чтобы остановить дальнейшее избиение, женщина попросила мужа сходить в магазин, а сама собрала вещи и вместе с мальчиком убежала к своей матери. Впоследствии врачи обнаружили на теле ребенка множественные ссадины и синяки, и на следующий день жестокий «воспитатель» уже давал показания в полицейском участке.

Сейчас завершено досудебное расследование. Согласно санкции статьи, мужчине грозит наказание в виде штрафа до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок до 200 часов, либо исправительные работы на срок до 1 года.

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