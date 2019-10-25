На Донетчине во время ремонта медучреждений украли десятки миллионов гривен

На Донетчине Служба безопасности Украины (СБУ) обнаружила кражу миллионов гривен бюджетных средств во время ремонта медицинских учреждений в районе проведения операции Объединенных сил (ООС). Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-центр СБУ.

Так, оперативники спецслужбы выяснили, что организатор сделки проживает в неподконтрольном Донецке. Зарегистрированные им в Киеве 2 фирмы в течение 2017-2019 годов выиграли тендеры на проведение строительно-ремонтных работ в 7 поликлиниках Донбасса. Общая сумма контрактов составила более 75 млн грн.

«Треть предусмотренных работ была выполнена только на "бумаге", а выделенные государством средства присвоены участниками сделки. Это создало угрозу стабильному функционированию объектов социальной инфраструктуры региона. Устанавливается точный размер причиненного государству ущерба», – говорится в сообщении.

Также зафиксировано, что дельцы уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму 12,5 млн грн.

По данным СБУ, во время обысков в Киеве в офисах и по месту жительства руководителей фирм обнаружены банковские карточки, финансово-хозяйственные документы и черновые записи, печати задействованных в сделке фирм, которые подтверждают их противоправную деятельность.

«Сейчас наложены аресты на банковские счета фирм. В рамках начатого уголовного производства решается вопрос об уведомлении о подозрении фигурантам дела. Продолжается досудебное расследование для установления всех лиц, причастных к противоправной деятельности», – сказано в сообщении.

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