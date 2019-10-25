10 млрд грн и до 5 лет: В «Укрзализныце» рассказали, как можно восстановить движение на Луганщине

Для присоединения отделенной в результате конфликта на Донбассе железнодорожной ветки в Луганской области к общеукраинской железнодорожной сети нужно 10 млрд грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 октября, в Северодонецке во время выездного заседания Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил директор регионального филиала «Укрзализныци» Сергей Бугаев.

По его словам, всего в «Укрзализныце» есть 6 вариантов объединения изолированной железнодорожной ветки в Луганской области с общеукраинской сетью железных дорог. Это участок может достигать от 46 до 74 км. Ориентировочный срок выполнения проекта – от трех до пяти лет.

При этом он заверил, что «Укрзализныця» готова к выполнению этой задачи, но профинансировать ее должно государство, поскольку экономическая окупаемость это участка невозможна.

«Этот вопрос должен быть рассмотрен Кабмином и СНБО, поскольку обеспечение углем ТЭС в Счастье – это политическая, стратегическая и социальная ответственность государства», – пояснил он дополнив, что «если мы идем к деоккупации, то вложение этих денег не является целесообразным».

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