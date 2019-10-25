Снять санкции с России: Как проголосовал Бундестаг

Германский парламент отклонил предложения «Левой партии». и партии «Альтернатива для Германии». (АдГ), по изменению политики в отношении России. Проект «левых». назывался «Ослабление напряженности с Россией – нет продлению санкций против России»., против него проголосовали все партии, кроме воздержавшихся представителей АдГ, пишет «DW

В свою очередь, документ АдГ под названием «За новую политику в отношении России – сотрудничество вместо конфронтации» также был отклонен. Обе инициативы сопровождались негативной рекомендацией Комитета по иностранным делам бундестага.

В своем документе «Левая партия» призвала германское правительство провести работу с ЕС для снятия экономических санкций против России, «поскольку они не являются ни эффективными, ни экономически значимыми и скорее вызывают проблемы, чем решают их».. Кроме того, «левые» заявили, что федеральному правительству следует использовать форум «Петербургский диалог» в качестве двустороннего инструмента для снижения недоверия между Россией и Германией и начала «конструктивного диалога».

В отношении ситуации на востоке Украины, «Левая партия». потребовала от Берлина «решительно требовать выполнения обязательств» всех сторон.

Депутаты от АдГ в своем документе требовали, среди прочего, расширения экономического сотрудничества, укрепления взаимодействия городов и дальнейшего развития германо-российского молодежного обмена, что также должно было бы помочь постепенному ослаблению существующего визового режима. В АдГ полагают, что в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) следует разработать совместный с РФ договор о безопасности в Европе.

Другим требованием было возобновление российского участия в различных международных форматах диалога, из которых Россия была исключена после аннексии Крыма и начала военных действий на востоке Украины.

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