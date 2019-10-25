Запуск поездов «Интерсити» в Луганскую область пока невозможен, – «Укрзализныця»

Запуск поездов «Интерсити» в Луганскую область пока невозможен. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 25 октября, в Северодонецке во время выездного заседания Комитета ВРУ по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий, заявил директор регионального филиала «Укрзализныци» Сергей Бугаев.

По его словам, для запуска скоростного поезда нет необходимой инфраструктуры.

«Это скоростной поезд, он двигается со скоростью до 160 км/ч. Тут нет инфраструктуры. Этот участок железной дороги не электрифицирован. Более того, этот участок однопутный. На сегодня запуск "Интерсити" здесь невозможен», – пояснил он дополнив, что, к этому вопросу можно будет вернуться только после возвращения Донбасса.

В дальнейшем он не исключил покупку дизельного поезда, которым можно доставлять пассажиров из Лисичанска в Харьков, а там через хаб пересаживать их на «Интерсити» до Киева.

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