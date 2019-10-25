«Формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, – Кучма

Так называемая «формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, поскольку она не является формулой мира. Об этом сегодня, 25 октября, в Чернигове после встречи со студентами сказал третий президент Украины Леонид Кучма, сообщает «Укринформ».

«Формула Штайнмайера к миру на Донбассе не приведет, потому что это не формула мира. Это формула на какое-то время политически так – а вдруг мы дожмем украинцев, они на нее согласятся, и мы развернемся ... Это вообще "сдать нас с потрохами", так сказать», – отметил политик.

По словам Кучмы, проведение выборов на Донбассе без предварительного вывода войск, разоружения, восстановления украинской границы – это полный абсурд. Поскольку при нынешних условиях контролировать избирательный процесс туда не поедут ни наблюдатели, ни журналисты.

Не может быть речи и об особом статусе Донбасса, считает экс-президент, потому что это – путь к конфедеративному устройству Украины, что для нашего государства является неприемлемым.

Еще одним нюансом, который надо учитывать, прежде чем соглашаться на какие-то условия, отметил Кучма, является состояние неподконтрольной территории. «Этот регион практически разрушен. По самым скромным расчетам, на его восстановление нужно 100 млрд евро», – сказал он.

Поэтому, добавил политик, восстановление мира на Донбассе – процесс длительный, ответственный в значительной степени, зависит от позиции лидеров европейских стран, а особенно от позиции президента США Дональда Трампа. «Потому что сегодня только эта страна более или менее влияет на Россию», – отметил Кучма.

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