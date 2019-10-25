Количество жителей Донетчины уменьшилось на 21 тыс. человек

На Донетчине с января по август 2019 года количество жителей области сократилось на 21 тыс. 372 человека*. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

В ведомстве отметили, что по состоянию на 1 сентября 2019 года в Донецкой области проживали 4 млн 144,5 тыс. человек. При этом, за январь-август 2019 года численность населения уменьшилась на 21 тыс. 372 человека, в том числе:

на 17 тыс. 714 человек вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);

на 3 тыс. 658 человек – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).

Согласно данным статистики, в январе–августе 2019 года в области родились 9 тыс. 876 детей. За этот период также зарегистрировано 27 тыс. 590 человек умерших.

Напомним, на Луганщине с января по август 2019 года число жителей уменьшилось на 9 тыс. 904 человека*.

Ранее сообщалось, что с начала 2019 года количество украинцев в стране, по предварительным данным, сократилось примерно на 1,5 млн человек. Также, согласно прогнозу МВФ, население Украины к концу 2024 года сократится на 1 млн жителей.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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