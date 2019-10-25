Реформа образования может привести к закрытию большинство школ на Луганщине, – нардеп

Образовательная реформа в Луганской может обернуться закрытием 60% школ и невозможностью безопасно возить детей в учебные заведения. Об этом сегодня, 25 октября, на своей странице в Facebook написал председатель комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма Дмитрий Лубинец.

«Анонсированная министерством образования оптимизация школ именно в Луганской области может иметь далеко идущие негативные последствия. При закрытии школ расстояние от населенного пункта до школы будет составлять до 15 км. На каждый район надо обеспечить качественные школьные автобусы, поддерживать их в надлежащем состоянии и иметь, чем их заправлять. Откуда на это возьмутся средства, непонятно», – написал он.

При этом он подчеркнул, что состояние дорог Луганщины катастрофическое. «Детей придется везти разбитыми дорогами и аварийными мостами, и никто в таких условиях не предоставит гарантии безопасности. Поэтому в процессе реформирования принятия решений без учета реальной ситуации в регионе недопустимо», – резюмировал депутат.

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