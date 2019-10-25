Жириновского вызывают в украинский суд: В чем его обвиняют

Шевченковский районный суд Киева вызывает на 1 ноября российского политика, лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского для участия в судебном заседании за финансирование членов незаконных вооруженных формирований (НВФ) « Л/ДНР » . Соответствующее объявление опубликовано в парламентской газете « Урядовий кур'єр » , пишет «Сегодня.ua».

Так, одиозного российского политика обвиняют в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 258-5 (Финансирование терроризма) УК Украины.

Также по статье ч. 3 ст. 258-5 в этом уголовном производстве проходят еще два депутата Госдумы РФ – Алексей Диденко и Михаил Дегтярев.

« Шевченковский районный суд Киева сообщает, что судебное заседание по вышеуказанному уголовному производству состоится 01.11.2019 в 9 часов 15 минут в помещении Шевченковского районного суда по адресу: ул. Дегтяревская, 31 А, каб. № 510. В случае неявки обвиняемого в суд данное объявление считается надлежащим уведомлением, а уголовное производство будет осуществляться в отсутствии обвиняемого в порядке специального судебного производства», – говорится в объявлении.

Напомним, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) направила в суд обвинительный акт в отношении глав комитетов Государственной Думы Российской Федерации, обвиняемых в финансировании терроризма. Среди них – Владимир Жириновский.

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