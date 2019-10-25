Красный Крест заинтересовался проблемами водоснабжения Донбасса

Сегодня, 25 октября, в Донецкой ОГА состоялась встреча заместителя председателя облгосадминистрации Вадима Филашкина с делегацией Международного Комитета Красного Креста во главе с председателем делегации МККК в Украине госпожа Флоранс Жиллетт, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили проблемные вопросы деятельности КП «Компания «Вода Донбасса» и состояние дорог в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения.

Заместитель председателя ОГА отметил, что предприятия водопроводно-канализационного хозяйства области имеют трудное финансовое положение. По результатам работы по поставке холодной воды и водоотведения компания по 2018 году имеет убытки в сумме 877,8 млн грн, за первое полугодие 2019 года – 574,5 млн грн. Сейчас установленные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения не покрывают себестоимости затрат на их производство. Так, уровень возмещения действующих тарифов на услуги по водоснабжению и водоотведению компании составляет 41,9%.

«В условиях сегодняшней экономической ситуации единственная возможность приостановить тенденцию стремительной дальнейшей деградации и разрушения систем водоснабжения и водоотведения, а также вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в регионе – это реализация определенных мероприятий в рамках целевой региональной программы "Вода Донбасса на 2017–2020 годы", привлечение средств из всех возможных источников финансирования», – отметил Филашкин.

По его словам, задолженность компании по заработной плате по состоянию на 1 июля 2019 составляет 101,5 млн грн.

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