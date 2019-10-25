Никаких дискуссий по признанию аннексии Крыма: В Минобороны дали ответ РФ

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает заявление российского МИД по поводу того, что для разблокирования движения в Керченском проливе Украина должна признать законной аннексию Крыма, откровенной провокацией. Об этом он сказал сегодня, 25 октября, в Брюсселе во время встречи с журналистами по итогам двухдневного визита в штаб-квартиру Альянса и переговоров с министрами обороны стран НАТО, сообщает «Укринформ».

«На самом деле, стоит разделить эти два вопроса. Первый – как мы относимся к таким заявлениям? Мы абсолютно относимся к таким заявлениям как к провокации, направленной на то, чтобы усилить давление на Украину, подтолкнуть к каким-то договоренностей. То есть, абсолютно никаких дискуссий относительно любых "признаний" не будет – об этом даже не серьезно говорить», – отметил чиновник.

Он признал, что текущая ситуация в Азовском море действительно очень напряженной. «Наша задача – усиливать наши способности, точнее, их строить. Этим мы и занимаемся. Это наша стратегия, наш флот и береговая оборона, подготовка войск, наращивание возможностей. Те корабли (НАТО), которые заходят в Черное море – это часть того плана, который мы начинаем», – сказал Загороднюк.

Он отметил, что детали такого плана будут обсуждаться в ходе предстоящего визита Североатлантического Совета на уровне послов в Одессу, который состоится на следующей неделе.

Напомним, что заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что готовность украинских властей признать суверенитет России над Крымским полуостровом могло бы стать хорошей основой для урегулирования вопроса о морском разграничении между Украиной и РФ.

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