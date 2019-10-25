Родственники погибших украинских военных отсудили у России 180 тыс. евро

Фрунзенский районный суд Одесской области постановил взыскать с Российской Федерации моральный ущерб в пользу семей погибших защитников Украины. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает пресс-служба правозащитной общественной организации «Сила права».
Так, судья постановил: взыскать с Российской Федерации в пользу матери погибшего пограничника Николая М. моральный ущерб в размере 1 млн. 684 тыс. 200 грн., что эквивалентно 60 тыс. евро по официальному курсу Национального Банка Украины на день подписания иска.
Кроме того суд постановил взыскать с Российской Федерации в пользу несовершеннолетних дочери и сына погибшего военного Геннадия Л. моральный ущерб в размере 3 млн. 452 тыс. 400 грн., что эквивалентно 120 тыс. евро по официальному курсу Национального Банка Украины на день подписания иска.
«Наша цель – предоставить правовую помощь каждому гражданину Украины, который пострадал в результате российской вооруженной агрессии, наказать государство-агрессора за причиненный ущерб и судебными решениями закрепить доказательства агрессии, оккупации, военных преступлений и нарушений РФ прав человека», – отметил исполнительный директор движения «Сила права» Вадим Севериненко.
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