Переходил дорогу на красный свет: В Лисичанске задержали вора из Днепропетровщины

В Лисичанске патрульные полицейские задержали мужчину, разыскиваемого за кражу. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Патрульная полиция Луганской области.

«В Лисичанске, в квартале Восточном, инспекторы заметили гражданина, который шел по пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Патрульные остановили мужчину, чтобы пообщаться по поводу правонарушения. Во время проверки документов 26-летний днепрянин заметно нервничал. Инспекторы установили, что мужчина совершил кражу, за которую находится в активном розыске отделением полиции в Днепропетровской области», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что когда мужчина понял, что патрульным известно о том, что он в розыске, то начал убегать. Беглеца догнали и задержали.

В дальнейшем правонарушителя доставили в городской отдел полиции и передали следователям для дальнейшего выяснения обстоятельств по делу.

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