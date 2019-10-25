Глава ПЦУ рассказал в США о нарушении прав человека на неподконтрольном Донбассе

В течение своего визита в США официальная делегация Православной Церкви Украины неоднократно поднимала вопрос российской вооруженной агрессии на Донбассе и аннексии Крыма, сообщает сегодня, 25 октября, пресс-служба ПЦУ.

В частности, на временно неподконтрольных украинской власти территориях грубо нарушаются права человека, среди которых свобода вероисповедания. «Общины Православной Церкви Украины страдают от неправомерных действий оккупантов лишь через стремление сохранять свою церковную и национальную идентичность», – говорится в сообщении.

Также уточняется, что Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Епифаний выступил в Институте мира США, который среди прочих задач также отслеживает острые нарушения прав и свобод человека во время вооруженной агрессии. В частности, это учреждение обеспечивает исследования, анализ и обучение в вопросах дипломатии, посредничества и других инструментов и техник по строительству мира. В общем, этот институт работает в 51 стране мира, которые столкнулись с войной или экстремизмом, среди которых, к сожалению, с 2014 года является Украина.

Встреча митрополита Епифания с экспертами Института мира и приглашенными участниками состоялась в формате круглого стола. Отдельно речь шла о преследованиях, которым подвергаются общины и священники ПЦУ в Крыму и на Донбассе.

В качестве примера плодотворного сотрудничества и взаимодействия различных конфессий митрополит привел уникальную организацию: Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций, которая объединяет 17 участников, среди которых православные, греко- и римско-католические, протестантские и евангельские церкви, а также иудейские и мусульманские религиозные объединения. Совет представляет более 90% всей религиозной сети Украины.

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