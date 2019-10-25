Сурков со товарищи инкогнито приехали в Донецк, – соцсети

Во временно неподконтрольный украинской власти Донецк прибыли высокие гости из Москвы. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает «депутат ДНР» Владислав Бердичевский (Бриг) в своем Telegram-канале.

«Зачастили в Донецк из Москвы гости. Просочилась инфа, что в республике Владислав Сурков. Также заехал в ДНР известный в определенных кругах, как специалист по информационным войнам, кадровый разведчик, член научного совета при Совете безопасности Российской Федерации Андрей Манойло. Визит их как-то "случайно" совпал по времени с активной фазой информационной атаки на главу ДНР Дениса Пушилина, которую устроили украинские СМИ и анонимные донецкие и псевдодонецкие каналы. Манойло провел закрытые лекции по стратегии и тактике информационных войн в Донецке и Енакиево. С кем встречался Владислав Юрьевич, кроме главы ДНР, пока неясно», – пишет Бердичевский.

«Вряд ли нам станут известны подробности этих встреч, но даже сам их факт должен навести определенные круги ДНР на выводы, кого поддерживает Москва. А также, что фейкометство в угоду Киеву может иметь последствия», – загадочно добавил «депутат ДНР».

Ранее сообщалось, что глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко считает, что в процессе переговоров по вопросу урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе задействованы не только российские кураторы «Л-ДНР», но и украинские политики, и у каждого свои методы и свои цели.

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