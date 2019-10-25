Полицейский пес Вирс обнаружил тайник с патронами (Фото)

На Луганщине полицейский пес обнаружил боеприпасы. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области.

Вирс – так зовут овчарку, четвероногого помощника полицейского, который во время тренировок с кинологом в лесополосе, недалеко от очистных сооружений, обнаружил небольшой тайник с патронами.

«Вчера, сотрудники кинологической службы полиции Луганщины вместе со своими четвероногими помощниками вышли за пределы кинологического центра для проведения занятий по различным видам служебной подготовки. Во время выполнения одного из упражнений, Вирс, обученный на поиск взрывчатки и боеприпасов, забежал в лес, где нашел тайник, в котором был 181 патрон калибра 7,62 мм и 2 патрона калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Северодонецкого отдела полиции, сотрудники которой и изъяли боеприпасы. Изъятое направлено в НИЭКЦ.

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