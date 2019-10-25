В ДТП с коровой пострадал человек

27-летний житель Славянского района сбил автомобилем корову. В дорожно-транспортном происшествии получил повреждения пассажир транспортного средства. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Славянский отдел полиции Донецкой области.

ДТП произошло в с. Новоселовка Славянского района. Автомобиль ВАЗ-2108 под управлением 27-летнего жителя пгт Черкасское совершил наезд на корову, которая шла впереди по дороге.

В результате аварии автомобиль получил механических повреждений. Его пассажир, житель с. Прелестное, получил телесные повреждения.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами).

Проводится досудебное расследование.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!