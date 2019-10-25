На предприятиях Донетчины долги по зарплате работникам составили более 520 млн грн

На Донетчине в январе–августе 2019 года средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций составила 11 тыс. 480 грн*. По сравнению с январем–августом 2018 года показатель вырос на 22,2%. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, за этот период повысилась на 9%.

«В августе 2019 года средняя зарплата составила 11 тыс. 937 грн, что по сравнению с предыдущим месяцем номинально меньше на 0,6%, по сравнению с августом 2018 года – больше на 22,3%. Реальная зарплата в августе по сравнению с июлем 2019 года снизилась на 0,7%, по сравнению с августом 2018 года – повысилась на 8,5%», – говорится в сообщении.

Задолженность по выплате заработной платы на 1 сентября 2019 года составила в области 522,8 млн грн. В течение августа долги уменьшились на 3% (на 16,2 млн грн), по сравнению с 1 января 2019 года – увеличились на 55,5 млн грн, или на 11,9%.

Невыплаченная зарплата эквивалентна 12% фонда оплаты труда, начисленного за август. «Долги по зарплате на экономически активных предприятиях на 1 сентября 2019 года составили 472,7 млн грн, или 90,4% всей задолженности. Это на 3,2% меньше, чем на 1 августа, однако на 15,5% больше, чем было на начало 2019 года», – добавили в облстате.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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