В Донецкой области на 8% сократилось количество вакансий

В Донецкой области количество безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец сентября 2019 года составило 9,9 тыс. человек, что на 3,3% меньше, чем на конец августа 2019 года, и на 15,3% меньше, чем на конец сентября 2018 года*. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, согласно статистическим данным, из общего количества безработных:

64% составили женщины;

28,9% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Кроме того, на конец сентября 2019 года работодателями в областную службу занятости было заявлено 4,2 тыс. вакансий, что на 8,1% меньше, чем на конец августа 2019 года, и на 90,6% больше, чем на конец сентября 2018 года.

На одну вакансию в конце сентября 2019 года претендовали 2 безработных против 5 человек на конец сентября 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–сентябре 2019 года было трудоустроено 12,2 тыс. человек, или 38,6% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–сентябре 2018 года – 12,6 тыс. человек, или 35,6%)», – сообщили в службе статистики.

В сентябре 2019 года были трудоустроены 1,6 тыс. человек, или 12,9%, против 9,8% в августе 2019 года и 11,5% – в сентябре 2018 года.

Пособие по безработице на конец сентября этого года получали 77,1% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в сентябре 2019 года составил 3 тыс. 587 грн.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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