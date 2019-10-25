Полиция улучшит предоставление услуг жителям поселков на линии разграничения с учетом их потребностей. Об этом шла речь сегодня, 25 октября, во время форума «Взаимодействие полиции и населения», который состоялся в прифронтовом мариупольском поселке Сартана, сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Отмечается, что полицейские присоединились к проекту «Сильпо», который реализуется при поддержке ПРООН. В частности, планируется организовать выездные приемы граждан в отдаленных поселках и создать платформу юридической помощи для жителей будущей Сартанской объединенной территориальной громады (ОТГ).

В Сартанскую ОТГ войдут 5 населенных пунктов – Сартана, Талаковка, Лебединское, Павлополь и Чермалык, в которых проживают около 20 000 жителей. Все поселки расположены на линии разграничения, поэтому вопрос безопасности в обществе – ключевой.

Проект «Сильпо» направлен на внедрение стратегии «Сommunity policing», которая предусматривает тесное сотрудничество с населением.

Пути взаимодействия общественности и полиции обсудили во время форума полицейские, представители общественных организаций, учебных заведений и органов самоуправления.

«Граждане должны чувствовать защиту и заботу со стороны полиции, и для этого мы внедряем новые подходы сотрудничества с населением. Кстати, именно поэтому участие в форуме принимают и курсанты Донецкого юридического института – с первых дней будущие полицейские учатся правильно взаимодействовать с обществом», – отметил заместитель начальника полиции Донецкой области Павел Алексеенко.

Команда проекта «Сильпо» исследовала потребности жителей будущей Сартанской ОТГ, уровень ощущения безопасности и доверия к полиции.

Результаты опроса презентовали общественная организация «Коллегиум Анны Ярославны Восток» совместно с учеными Донецкого юридического института. Так, более 58% респондентов «доверяют и скорее доверяют» полиции, а 73,5% при опасной ситуации (угроза жизни, насилие) обратятся в первую очередь за защитой к полиции.

В прифронтовых поселках уже работает ряд совместных с полицией проектов, которые положительно оценивают жители. В частности это система внешнего видеонаблюдения в Сартане: 25 камер помогают выявлять правонарушения и оперативно реагировать на них.

О взаимодействии с молодежью рассказала начальник отдела ювенальной превенции полиции Донецкой области Екатерина Шнейдер. Она отметила, что в рамках Региональной программы по профилактике правонарушений среди детей впервые в Украине в регионе подготовлены полицейские-тренеры по медиации, которые учат подростков самостоятельно решать конфликты.

«В Донецкой области работает 61 школьная служба согласия, из них 26 – реализованы ювенальными полицейскими. 27-я открывается на следующей неделе в Талаковке, а в ближайшее время – и в Сартане. Кроме того, мы реализуем ряд проектов совместно с международными организациями, такие как «Дети + полиция = Безопасность и мир», – сообщила Екатерина Шнейдер.

Глава «КАЯ Восток» Виктория Гордиенко отметила, что для эффективного взаимодействия необходима качественная коммуникация и личное общение полиции и граждан – не только в случаях, когда совершаются преступления.

Участники форума определили меры по созданию партнерской модели взаимоотношений между полицией, обществом и властью с учетом потребностей поселковых советов. Среди них:

встречи с жителями сельских общин, выездные приемы полиции в отдаленных населенных пунктах

платформа юридического консультирования граждан

правовоспитательная работа с детьми, разрешение конфликтов с помощью медиации (посредничества).

Также собравшиеся обсудили гендерные вопросы, о которых рассказала соучредитель White Ribbon (США), генеральная директор ОО «Белая лента», Украина Вероника Мудрая.

Проект «Сильпо» реализуется в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза и правительств Дании, Швеции и Швейцарии.

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