На Донбасс из России зашла колонна автомобилей без номеров, – ОБСЕ

Сегодня, 25 октября, из России на неподконтрольную правительству Украины территорию Донецкой области зашла колонна в составе 27 транспортных средств без номерных знаков, среди которых были «скорые», тракторы, грейдеры и самосвалы. Об этом сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк»

«25 октября в 10:45 Миссия наблюдателей наблюдала за прибытием колонны транспортных средств из Российской Федерации к воротам Донецкого КПП. Группа состояла из 27 автомобилей: один микроавтобус эскорта и 26 новых автомобилей разных типов без номерных знаков», – говорится в сообщении.

Также в сообщении описаны типы автомобилей: сопровождающий 1 микроавтобус Mercedes Sprinter имел номерной знак «ЛНР»; в конвое было 6 автомобилей скорой помощи марки «Газель Next», 5 машин скорой помощи марки «Газель», 6 экскаваторов-погрузчиков на базе трактора Belarus 82.1, 3 грейдера, 2 грузовика типа «Kamaz Frigo»; три самосвала типа КамАЗ и 1 небольшой экскаватор для дорожных работ, загруженный в один из «КамАЗов». В сопровождающем микроавтобусе пассажиров не наблюдалось.

Все транспортные средства, за исключением микроавтобуса сопровождения, были новыми и без номерных знаков. Транспортные средства стояли в очереди на таможенной территории и прошли процедуру пограничного контроля.

К 12:12 все машины покинули КПП в направлении неподконтрольной украинскому правительству территории Донбасса.

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