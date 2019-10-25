В «ДНР»: Высшая мера наказания грозит подозреваемому в убийстве семейной пары в Макеевке

«Полиция ДНР» задержала подозреваемого в убийстве семейной пары в неподконтрольной украинской власти Макеевке, фигуранту грозит высшая мера наказания. Об этом сегодня, 25 октября, сообщили в «МВД ДНР».

«Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве семейной пары в Червоногвардейском районе Макеевки. Злоумышленнику грозит высшая мера наказания», – говорится в сообщении.

Как выяснилось, задержанный был знаком с жертвами порядка двух лет. Он оказывал им помощь в решении ряда юридических вопросов. В одном из разговоров женщина сообщила о наличии у нее дорогостоящих часов, что и привлекло фигуранта к преступному плану. «Парень приехал в гости к потерпевшим с молотком. Когда хозяйка вышла на улицу, он нанес находившемуся в комнате мужчине несколько ударов по голове. После того, как тот перестал подавать признаки жизни, фигурант забрал шкатулку. После чего убил и хозяйку. Затем разлил по комнатам бензин, поджег квартиру, и прогремел взрыв», – говорится в сообщении.

Сообщается, что задержанный в преступлении сознался. Ему по «законодательству ДНР» грозит максимальная ответственность в виде высшей меры наказания.

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