Полмиллиарда на жилье для ВПЛ: Как живут переселенцы на Донетчине (Видео)

В следующем году правительство Украины планирует потратить на строительство жилья для переселенцев 485 млн грн. В Донецкой области также обещают заняться решением проблемы. Переселенцы в Краматорске рассказали с какими трудностями сталкиваются.

Так, Тамара Виноградова уехала из Донецка 5 лет назад. Сегодня она живет в одном из краматорских общежитий. Жалуется, что проблем хватает: на кухню приходится ходить с фонарем, а согреваться под одеялом. Помыться, говорит женщина, тоже иногда сложно.

«У нас нет горячей воды, у нас нет света 7 месяцев. И у нас отопления нет 2 года. Тяжело. А снимать жилье – это нереально», – говорит женщина.

Как рассказывают переселенцы, пенсии и материальной помощи не хватает даже на старую однокомнатную квартиру без бытовой техники. Поэтому в течение 3 лет ждали, когда закончат ремонтировать общежития. За это время приходилось съезжать с арендованного жилья по несколько раз.

«Квартиры, обычно, которые сдавали нам, либо готовятся на продажу, либо не совсем хорошего качества. И поэтому было тяжело, постоянно переезжали. То условия не устраивали, то просто квартира продается и, хозяева говорят нам – извините, но пора выезжать», – делится другая переселенка Юлия Яковлева.

В течение 6 лет вооруженного конфликта на подконтрольной территории не построили ни одного дома, где могли бы жить переселенцы. Впрочем, глава области обещает, что в следующем году ситуация изменится.

«Я лично дал поручение, чтобы к 2020 году мы предполагали в своем бюджете строительство для внутренне перемещенных лиц хотя бы на уровне общежитий, чтобы это были общежития семейного типа», – сказал глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко.

На государственном уровне квартирную проблему ВПЛ также обещают решить. Ведь право человека на жилье – одно из основных, говорят в профильном парламентском комитете.

«В проекте закона о Государственном бюджете на 2020 год программа по выделению средств на строительство жилья для временно перемещенных лиц увеличена. Было 10 млн грн в 2019 году, сейчас заложили 485 млн грн», – комментирует ситуацию председатель комитета по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец.

Проект закона в первом чтении депутаты приняли. Председатель парламентского комитета по правам человека надеется, что и в дальнейшем депутаты поддержат этот документ.

Источник: ТК «Донбасс»

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