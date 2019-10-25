Система безопасности Украины: Замминистра обороны рассказал о модели

За основу модели безопасности Украины может быть взята система, выстроенная в Польше, но со своими особенностями. Об этом заявил новоназначенный замминистра обороны Украины Александр Полищук, пишет «Хартыяʼ97».

«Я считаю, что в сегодняшней модели безопасности Украины должна учитываться волонтерская и добровольческая история. Что я имею в виду: сколько бы мы на сегодняшний день не вкладывали денег, мы не сможем увеличить численность украинской армии до численности армии РФ, которая является основным противником для Украины. Сколько бы мы ни модернизировали технику, мы все время будем немного отставать. В моем понимании (и я глубоко убежден в этом), важно объединить боевые возможности регулярных вооруженных сил с сильной территориальной обороной. Не так, как это сейчас делается, а именно с правильно построенными связями и скоординированными задачами. Это означает, что мы не можем взять какую-то модель: израильскую или польскую как базовую. Хотя отмечу, что наиболее близкой для нас выглядит система, которую выстроили наши соседи поляки – но все же свои особенности есть у каждой страны», – сказал Полищук.

Он также рассказал, что в Украине сейчас численность вооруженных сил – 250 тыс. Из них – 205 тыс. военных, а остальное – за счет территориальной обороны, которая делится на различные резервы, в том числе, на гражданский, который на сегодня не определен в Украине. А ведь это – и женщины, и мужчины в возрасте, который превышает 65 лет, но которые чувствуют себя готовыми физически и морально оставаться в строю. Это и те, кто не достиг 20 лет. «Тогда, в 2014 году, было принято правильное решение о том, чтобы не призывать на срочную службу 18-летних, а призывать только с 20 лет и не отправлять их на передовую. То есть, срочную службу они служили в основном в тыловых частях, кроме тех, кто действительно хотел после подготовки поехать и служить на фронте», – уточнил замминистра.

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