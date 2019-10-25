В Донецкой области полиция проверяет обстоятельства отравления матери и трех детей

В Белицком (Добропольский район, Донецкая обл.) с отравлением угарным газом госпитализировали в больницу женщину и трех ее детей. Об этом сегодня, 25 октября, сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

По информации правоохранителей, вчера, 24 октября, в Добропольское отделения полиции поступило сообщение от медиков о госпитализации 36-летней местной жительницы и ее детей 13, 11 и 7 лет, которые отравились угарным газом.

«Выехав на место происшествия и пообщавшись с женщиной, правоохранители установили, что в квартире, где живет семья, есть печка, которой они пользуются первый сезон. Накануне вечером потерпевшая почувствовала в доме запах дыма, проветрила и запах вроде бы исчез. Но на утро и она, и дети плохо себя чувствовали и вызвали медиков», – отметили в сообщении.

Сейчас полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

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