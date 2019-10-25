Двое украинских военных подорвались на растяжке

Сегодня, 25 октября, в зоне проведения Операции объединенных сил ранения получили трое украинских военнослужащих. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«В течение текущих суток ранения получили трое военнослужащих Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – в результате подрыва на установленной ранее врагом растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в течение текущих суток незаконные вооруженные формирования 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции подразделений ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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