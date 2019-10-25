Выезжают на дом: Как в Рубежном работает социальная парикмахерская (Видео)

В Рубежном (Луганская обл.) работает социальная парикмахерская для пожилых людей и инвалидов. Здесь могут и просто подровнять волосы, и даже привести в порядок для светского раута.

Так, жительница Рубежного Людмила Шпонько регулярно, медленно, но уверенно направляется в парикмахерскую. Пенсионерка верит, что годы и болезни – ничто, но имидж – превыше всего.

«Хожу на стрижечку. Чтобы меня сделали красивую, счастливую и здоровую», – говорит женщина.

Как только пожилая женщина узнала о социальной парикмахерской, теперь дарит себе такие процедуры раз в месяц. Признается, что заботится о внешности. Потому что ею можно похвастаться перед подругами. «И покрасили меня и все на свете», – добавила пенсионерка.

Как рассказала парикмахер Инна Ляхова, она видит, как от ее причесок у людей улучшается настроение. Она делает как простые, так и модельные стрижки. Также, наряду с современными, стригут и в стиле 80-х годов.

Парикмахерскую открыл городской центр социальной помощи. Для тех, кто не имеет поддержки ни от родных, ни близких – услуги бесплатные, с других клиентов берут полцены.

«Это очень важно, ведь все люди хотят хорошо выглядеть. Когда человек считает каждую копеечку то для него это очень важно. Поэтому мы этим занимаемся», – говорит заведующая отделением оказания адресной помощи Дарья Посохова.

Выезжают мастера и на дом. Потому что некоторые не могут выйти из своего дома. Такие клиенты встречают парикмахера как давнюю подругу. Пока мастер колдует над прической – разговаривать не возбраняется. Потому что нужно обсудить новости города, поделиться своими.

«На улицу я выхожу очень редко. А настроение мы сами себя делаем, и не ноем», – говорит одно из пожилых клиенток.

Для клиентов Инны общение необходимо не меньше, чем сама прическа.

Источник: ТК «Донбасс»

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