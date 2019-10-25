Замминистра обороны: «Минск» закрыть, переговоры с Россией провести в Донецке

Новоназначенный замминистра обороны Украины Сергей Полищук заявил, что прямые переговоры Украины и России могут пройти в неподконтрольном украинской власти Донецке, пишет «Хартыяʼ97».

«Нам не нужно придумывать или просить кого-то другого, чтобы нам придумали формулу, по которой мы можем договориться. Есть определенное понимание того, как нужно это сделать. Единственное: неизвестно, насколько далеко пойдет в таких переговорах российская сторона для того, чтобы ей это было выгодно. С моей точки зрения, только из этой позиции и нужно исходить. Чтобы это было выгодно обоим сторонам. Я не вижу проблемы в прямом диалоге и, на мой взгляд, он должен проходить не в Минске», – сказал Полищук.

Он также ответил на вопрос, нужно ли закрывать переговорную площадку в Минске. «Да. Она просто бесполезна, а, более того, она дает нынешнему правителю Беларуси какие-то дополнительные плюсы в его "диалоге" с западными партнерами. То есть, он этим спекулирует для достижения своих собственных интересов. Я считаю, что такие прямые переговоры должны проходить, например, в Донецке. Это должны быть прямые переговоры наших с россиянами. Российская сторона должна быть гарантом безопасности», – считает замминистра обороны Украины.

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