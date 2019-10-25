На будущий год в Украине могут вернуть призыв с 18 лет

На будущий год в Украине могут вернуть призыв в Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 18 лет. Об этом заявил начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко во время брифинга, пишет «Арміяinform».

По его словам, в вопросах призыва в ряды Вооруженных Сил Украины (ВСУ) существуют определенные разногласия между законом «О воинской обязанности и военной службе» и президентским указом о призыве. В законодательном документе говорится, что призыву на срочную службу подлежат граждане, которым «исполнилось 18 лет и старшие лица, не достигшие 27-летнего возраста». А согласно последним президентских указам, призывали граждан с 20 лет.

«Такое расхождение негативно влияет на призывную кампанию. Молодой человек, как правило, после окончания школы или колледжа пытается устроиться в жизни - кто-то начинает работать, кто-то заводит семью. И в дальнейшем парень рассматривает службу в армии как нежелательную. Недавно побывал на совещании в Офисе Президента под председательством одного из заместителей руководителя Офиса, где озвучили предложение призывать в армию с 18 лет, как того требует Закон. В письменной форме такое предложение поступило и от Генштаба ВСУ», – убежден подполковник Качаненко.

Он отметил, что есть надежда, что следующий указ Президента о призыве граждан на срочную службу будет отвечать Закону Украины «О воинской обязанности и военной службе» и юношей снова будут призывать в армию с 18 лет.

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