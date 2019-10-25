Еда, жилье и одежда: Студенты Донетчины рассказали, как прожить месяц на стипендию (Видео)

На Донетчине студенты поделились секретами, как можно прожить месяц на стипендию: на чем сэкономить и хватит ли денег на развлечения.

По словам студентки Карины Анциферовой, деньги у нее есть на все прихоти. Так везет, потому что помогают родители. Оплачивают общежитие и покупают одежду. А вот на питание и развлечения девушка тратит свой бюджет – стипендию.

«Я получаю повышенную стипендию, 2 тыс. грн. Их я делю на 4 недели по 500 грн. Также, я рассчитала, что 100 грн – плюс, минус – у меня выходят на проезд. А еще 100 грн с подружками сходить в кафе, раз в неделю, думаю можно себе позволить. 100 грн на непредвиденные расходы и 200 грн на продукты», – рассказала Карина.

Она добавила, что на такую ​​сумму удается питаться и вкусно, и полезно. В рационе обязательно горячее, каши и хлеб. К примеру, на следующей неделе Карина собирается готовить суп. Для него ей нужны лук, морковь и 1 кг картофеля. Чтобы было дешевле, берет овощи на развес. Такой набор обошелся ей в 27 грн.

Чтобы разнообразить ужин, покупает булгур, соевое мясо и плавленый сырок. А на завтрак – овсянку. В университет – перекус: бананы, апельсины, йогурт и шоколад. Один поход в магазин обошелся Карине в 190 грн.

А вот студентка София Резникова получает не только стипендию, но и зарплату. Ее бюджет – почти 6 тыс. грн. За комнату платит 1,5 тыс. грн. На еде и одежде максимально экономит.

«Одежда – это секонд-хенд, у нас в городе их полно, можно выбрать качественную. Либо же интернет-магазины: там проводят часто акции, я считаю это классно. Беру от жизни все, что по акции», – говорит студентка.

Кроме того, по 200-300 грн девушка откладывает с каждой зарплаты. Поэтому экономит на развлечениях.

«Меньше ходить по всяким заведениям или клубам. Раньше ходила в клубы, сейчас понимаю, что это не мое немножко. Это было на первых курсах, когда устраивали студенческие вечеринки», – делится София.

А когда на кафе и клубы денег не хватает, студенты выбирают бесплатный досуг. Одни – гуляют в парках, фотографируются, пьют кофе, общаются и ищут вдохновения. Другие – берут друзей и «вкусности» и отправляются на пляж.

Источник: ТК «Сигма»

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!