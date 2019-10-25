Ответственность за уклонение от призыва может стать жестче

В Генеральный штаб Вооруженных Сил поданы предложения по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета и, в частности, за неявку в военкомат по повестке и уклонения от военной службы. Об этом заявил начальник отделения комплектования Управления персонала штаба Командования Сухопутных войск подполковник Николай Качаненко, пишет «АрмияInform».

Отмечается, что главная проблема призывных кампаний – неявка призывника по повестке, заставляет всех, от кого зависит исполнение положений Закона «О воинской обязанности и военной службе», посмотреть на действующее законодательство тщательно.

«Мы подали в Генеральный штаб Вооруженных Сил предложения по повышению ответственности призывников за нарушение правил воинского учета и, в частности, за неявку в военкомат по повестке и уклонения от военной службы. Для призывника сегодня не является проблемой уплатить штраф в 255 гривен и продолжать игнорировать повестки. За уклонение от военной службы у нас наказание не "лишение свободы", а лишь "ограничение". Строгий наш суд в лучшем случае может вынести приговор в виде условного наказания. Поэтому отдельным призывникам выгоднее даже быть условно осужденными, чем служить в армии», – отметил Николай Качаненко.

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