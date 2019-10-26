Сводка из зоны ООС за 25 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ранения получили трое военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – во время подрыва на установленной ранее противником растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов:

неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм;

у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;

дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;

неподалеку от Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов:

дважды вблизи Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Хутора Вольного – из стрелкового оружия;

у Луганского – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;

вблизи Луганского – из автоматических гранатометов;

в районе Травневого – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

С начала этих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник вел огонь из подствольных гранатометов у Хутора Вольного и из СПГ – неподалеку от Новолуганского.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» сообщили об обстрелах своих позиций у Доломитного, Саханки, Александровки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская», Вольво-центр, пос. ш-ты им. Абакумова), Старомихайловки, Сосновского, Минерального, Лозового, Луганского, Васильевки (ЮДВ), Сигнального, Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, артиллерия калибром 122 мм, СПГ, АГС, БМП-2, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.

Подпишись на наш Telegram и следи за самым важным!