Сводка из зоны ООС за 25 октября: Версии сторон конфликта

Сводка из зоны ООС за 25 октября: Версии сторон конфликта

26.10.19 09:07dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Ранения получили трое военнослужащие Объединенных сил. Один – в результате обстрела, двое – во время подрыва на установленной ранее противником растяжке, которую тот оставил, отступая с определенных позиций. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник совершил 6 обстрелов:

  • неподалеку Новомихайловки – из минометов калибра 82 мм;
  • у Красногоровки – из СПГ и крупнокалиберных пулеметов;
  • дважды вблизи Водяного и один раз в районе Авдеевки – из стрелкового оружия и станковых и ручных противотанковых гранатометов;
  • неподалеку от Лебединского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 7 обстрелов:

  • дважды вблизи Новозвановки – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • неподалеку Хутора Вольного – из стрелкового оружия;
  • у Луганского – из СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
  • неподалеку Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из стрелкового оружия и автоматических гранатометов;
  • вблизи Луганского – из автоматических гранатометов;
  • в районе Травневого – из стрелкового оружия и станковых противотанковых гранатометов.

С начала этих суток НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Оба обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север». Противник вел огонь из подствольных гранатометов у Хутора Вольного и из СПГ – неподалеку от Новолуганского.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» сообщили об обстрелах своих позиций у Доломитного, Саханки, Александровки, Донецка (пос. ш-ты «Трудовская», Вольво-центр, пос. ш-ты им. Абакумова), Старомихайловки, Сосновского, Минерального, Лозового, Луганского, Васильевки (ЮДВ), Сигнального, Пикуз (до переименования Коминтерново). Применялись минометы калибром 120 и 82 мм, артиллерия калибром 122 мм, СПГ, АГС, БМП-2, стрелковое оружие и крупнокалиберные пулеметы.

В «ЛНР» на данный момент об обстрелах не сообщают.

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