Запрет доступа, глушение БПЛА и задержки: В ОБСЕ рассказали о работе в зоне ООС

Деятельность по мониторингу и свобода передвижения наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе остается ограниченной. Об этом говорится в отчете Миссии.

В частности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Миссии подвергаются подвергся воздействию помех и глушению сигнала. Так, 22 октября, пролетая в районе между Степановкой (подконтрольный правительству, 54 км к северу от Донецка) и Знаменкой (подконтрольный правительству, 36 км к северо-западу от Луганска), БПЛА СММ дальнего радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала GPS (по оценке, предположительно вследствие глушения).

24 октября БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно вследствие глушения), пролетая над Петровским (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка). В тот же день БПЛА СММ малого радиуса действия подвергся воздействию помех сигнала (по оценке, вероятно вследствие глушения), пролетая вблизи Стылы (неподконтрольный правительству, 34 км к югу от Донецка).

В сообщении уточняется, что помехи сигнала могли создавать из любого района в радиусе нескольких километров от местоположения БПЛА.

Кроме того в Миссии отметили, что не могут провести полноценный мониторинг некоторых участков из-за запрета доступа.

Так, на блокпосте к северу от Заиченко (неподконтрольный правительству, 93 км к югу от Донецка) двое вооруженных членов незаконных вооруженных формирований вновь отказали патрулю Миссии в проезде в направлении Саханки (неподконтрольный правительству, 97 км к югу от Донецка), ссылаясь на «работы по разминированию».

На блокпосте к западу от Безыменного (неподконтрольный правительству, 100 км к югу от Донецка) вооруженный член незаконных вооруженных формирований вновь отказал патрулю Миссии в проезде, не сообщив причину запрета доступа.

Также наблюдателей задерживают на блокпостах: 19 октября на блокпосте к западу от Верхнешироковского (до переименования Октябрь; неподконтрольный правительству, 85 км к югу от Донецка) член незаконных вооруженных формирований вновь разрешил патрулю Миссии проехать только после примерно 20-минутной задержки.

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