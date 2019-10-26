Люди ночуют вторые сутки: Ситуация в пунктах пропуска утром 26 октября

Сегодня утром, 26 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 октября через КПВВ последовало более 53 000 человек и 6000 транспортных средств:

«Майорское» – 11925 человек и 1200 транспортных средств;

«Марьинка» – 11180 человек и 1665 транспортных средств;

«Новотроицкое» – 10900 человек и 2010 транспортных средств;

«Гнутово» – 4800 человек и 1035 транспортных средств;

«Станица Луганская» – 14100 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:

«Майорское» – 20/70;

«Марьинка» – 0/80;

«Новотроицкое» – 20/70;

«Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «4:34. Горловка на выезд уже до знака 70…»;

Анжела: «7:21. Пеших очень много, до туалетов было около 5:30, а сейчас еще больше людей: идут и идут + автобусы полные подвозят людей»;

Ирина: «7:43. 80 машин до знака 70 и 30 до бп в общей очереди. 15-20 машин льготные»;

Оксана: «8:04. Майорск: пешая на Горловку – море людей»;

Ируся : «9:09. В Украину почти до маслобойни очередь»;

Ольга: «9:22. Машин полно, 200 есть»

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Жека: «5:21. Каргил АДДДДДДДДД!!!!!!!!!!Приехал сюда и обратно уехал! Люди ночуют вторые сутки и стоят до блоков: не проехали»;

Дмитрий: «8:27. Очередь до конца моста. Льготы машин 70»;

Александр: «8:34. Большая очередь на Марьинке. Туман, машин сколько точно не скажу»;

Яна: «9:25. На Марьинке в Донецк обычная машин 30, льготы в районе 20. Это перед броневиком»

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Жека: «7;34. Из Еленовки в Украину льгота 30, общая около 170»;

Лара: «7:37. На Еленовке в сторону Украины мои стоят в очереди 207, а за ними еще хвост, только отзвонились»;

Алексей: «9:33. На Еленовке на Украину машин дальше 4 туалета, до поворота».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алексей: «8:36. На Пищевике в сторону Донецка сразу на проверку».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.

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