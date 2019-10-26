Состояние тяжелое: В Кадиевке годовалая девочка получила термический ожог

Во временно неподконтрольной украинскому правительству Кадиевке (до переименования Стаханов, Луганская обл.) девочка получила тяжелый термический ожог. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает «МЧС ЛНР».

Отмечается, что от дежурной приёмного отделения ГУ «Стахановская центральная городская многопрофильная больница» поступило сообщение о том, что в реанимационное отделение доставлена девочка 2018 г.р. с диагнозом: термический ожог кипятком левой верхней конечности, грудной клетки, живота, левой нижней конечности до 40% поверхности тела.

Состояние ребенка тяжелое.

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