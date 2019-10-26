Предприниматели из Донецкой области создают травяные чаи по древним карпатским рецептам

Переселенцы из Донецка открыли собственное производство – выращивают и продают чаи, пряности, наборы для глинтвейна.

Из Донецка Татьяна Луговая поехала в ноябре 2014 года. Там работала в журнале «Интервью Украины» и имела маленькую типографию, где разрабатывала дизайн полиграфической продукции, печатала визитки. Надеялась, что война продлится месяц-два и закончится, но когда ее дом обстреляли – не выдержала. Взяла маленькую сумку, ноутбук и переехала в Краматорск.

Со своим партнером Максимом Потапчуком занималась волонтерством. А потом они решили создать туристический бизнес в Карпатах.

Максим получил в наследство землю, на которой собирали и сушили травы для себя и друзей. Сначала это было хобби, а потом решили травы продавать.

«Дед и прадед Максима были травники, лечили и помогали людям. От них осталось много рецептов лечебных чаев, с которыми мы сейчас активно работаем», – рассказывает Татьяна.

Предприниматели совсем не используют химические удобрения. Собирают дикоросы и выращивают мяту, мелиссу, чабрец, орегано, душицу. Некоторые компоненты заказывают из-за границы: например, корицу, лаванду и лавровый лист им привозят из Грузии. Сохраняют собранные травы в Киеве.

«Приготовление набора для чая – как магическое действо. Я чувствую запах трав и специй и представляю, как люди будут ими наслаждаться в кругу семьи. Но травы нужно правильно сочетать», – рассказывает предпринимательница.

Свои наборы для чая они составляют вместе с диетологами. Чтобы создать один рецепт – прилагают немало усилий, консультируются со специалистами, какие можно сочетать такие растения. При упаковке не используют полиэтилен и пластик, только эко-материалы.

«Еще мы продаем отдельные травы и специи. Можно заказать набор для глинтвейна – эту композицию мы формируем из специй, заказанных из-за рубежа. Глинтвейн можно готовить на крепких напитках, а можно безалкогольным на основе сока. Мы используем рецепты дедушки. Девушки и дамы всегда любили его чай с душицей – это женская трава. У нас он называется "Маричка"», – говорит Татьяна.

В планах молодых предпринимателей – сделать кемпинг, чтобы люди могли отдохнуть в Карпатах, самостоятельно собрать душистых трав, побыть в тишине, насладиться вдохновением среди красивой природы.

«К нам уже приезжали две художницы из Киева – подошли к Максиму во время дегустации чая и спросили, нельзя было бы посмотреть, где выращивают травы. Они провели в Карпатах неделю, отдохнули, и именно тогда у нас появилась мысль развивать локальный туризм – это хорошо для села и общины, поэтому местные власти нас поддерживает», – рассказывает Татьяна.

Часть своего дохода предприниматели перечисляют на социальные проекты, помогают детям из прифронтовой территории. Татьяна и Максим остаются достаточно активными волонтерами, принимают участие в общественной жизни Донбасса, откуда они родом.

Источник: Бізнес-Схід

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