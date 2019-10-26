Стало плохо: С КПП «Александровка» «скорая помощь» увезла женщину

В «ДНР» на контрольно-пропускном пункте «Александровка» (расположен на линии разграничения на дорожном коридоре с КПВВ «Марьинка») стало плохо женщине. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает «МЧС ДНР».

«При пересечении пункта пропуска у женщины, 1948 г. р., резко ухудшилось самочувствие», – говорится в сообщении.

Пенсионерке оказана доврачебная помощь. Женщина госпитализирована в лечебное учреждение временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка.

Также отмечается, что за сутки в пункты оказания помощи за медицинской помощью обратилось 18 человек.

Как сообщалось ранее, по свидетельством очевидцев из-за очередей люди вторые сутки не могут пересечь КПП «Александровка»

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