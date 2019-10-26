В «ДНР»: На метзаводе в Енакиево обрушился газовод

Сегодня, 26 октября, произошло частичное обрушение газохода отводящих газов конвертера на Енакиевском металлургическом заводе (Енакиево, Донецкая обл.), в связи с чем работа самого конвертера временно приостановлена. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
Жертв и пострадавших нет.
«Изучением причин обрушения занимается специально созданная группа в составе руководства и ведущих специалистов предприятия», – говорится в сообщении.
Также начаты работы по устранению последствий происшествия.
«В целом, случившееся не повлияло на функционирование предприятия, агрегаты и оборудование «Енакиевского металлургического завода» работают в нормальном режиме. За счет перераспределения потоков чугуна и стали, потерь в производстве нет», – говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 3 октября во время аварии на Енакиевском металлургическом заводе один человек пострадал, остановлена доменная печь № 3.
Как сообщалось ранее, 7 апреля 2018 года на ЕМЗ произошел масштабный пожар. В результате аварии огнем уничтожены контроллеры пульта управления, блоки питания пульта управления, компьютерные мониторы, кабеля на площади 50 кв м. Вследствие пожара остановлены 2 доменные печи, 2 конвертора, 2 машины МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовки), аглофабрика.
Напомним, в «ДНР» и «ЛНР» с 1 марта 2017 года на предприятиях с украинской юрисдикцией, которые располагались на неподконтрольной украинской власти части Донбасса, ввели «внешнее управление». В частности, в «ДНР» администратором Енакиевского металлургического завода назначена компания «Внешторгсервис». Уже «национализированный» завод заработал 27 апреля 2017 года, когда разожгли доменную печь № 5.
Также сообщалось, что в сентябре 2017 года на ЕМЗ при поставке лома черных металлов была выявлена партия радиоактивных отходов.
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