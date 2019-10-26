Украина заняла первое место по разрешениям на жительство в Европейском союзе (Инфографика)

В 2018 году страны Европейского союза выдали гражданам других стран 3,2 млн первых видов на жительство. Большинство бенефициаров родом из Украины и Китая, сообщает Евростат.

В прошлом году 527 тыс. украинцев получили вид на жительство в странах Европейского союза, из них 78% переехали в Польшу. 65% украинцев запрашивали вид на жительство по причине трудоустройства.

На втором месте оказался Китай, 206 тыс. жителей которого получили вид на жительство в Европе. Почти половина из них переехала в Великобританию. 67% китайцев объяснили необходимость вида на жительство получением образования.

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