Украина не готова к компромиссам относительно территориальной целостности, – Разумков

Часть территории как на Донбассе, так и в Крыму – это украинские территории, и Украина готова к диалогу, но не готова к компромиссам по территориальной целостности. Об этом заявил Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич, сообщает официальный веб-портал ВР.

Разумков поблагодарил Пейчинович-Бурич за выраженную позицию по соблюдению прав человека, особенно на временно оккупированных территориях.

«Фактически все страны мира понимают, что часть территории как на Донбассе, так и в Крыму – это украинские территории. Я понимаю, что механизмы возврата этих территорий будут отличаться, но и там, и там находится самая большая ценность нашего государства – люди», – отметил он.

В то же время председатель парламента отметил, что для Украины остается неприемлемым возвращение делегации Российской Федерации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.

«Также мы не понимаем ситуации с полномочиями нашей делегации. Я надеюсь, что это не станет прецедентом. Мы готовы к диалогу, но не готовы к компромиссам с совестью, территориальной целостности и достоинством людей», – подчеркнул он.

Разумков заверил генерального секретаря в готовности Украины работать в пользу Европы и Совета Европы.

Председатель парламента также отметил, что группа «Балтик +» не стремится к деструктивной позиции в Совете Европы.

«Мы настроены отстаивать те базовые принципы и ценности, которые были заложены при создании этой организации. Потому что принципы демократии и свободы, прав человека – ключевые как для Европы, так и для Украины», – подчеркнул он.

Неформальную группу в составе нескольких национальных делегаций «Балтик +» создали в ПАСЕ в ответ на безусловное возвращение России в Ассамблею.

В нее вошли Украина, Латвия, Литва, Эстония и Грузия.

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