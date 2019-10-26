В Житомире арестовали женщину-информатора «ДНР»

Житомирский суд вынес решение о взятии под стражу женщины, подозреваемой в работе на «ДНР». Подозреваемую арестовали на 60 суток без права внесения залога, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным Службы безопасности Украины, уроженка Донецкой области с апреля собирала и передавала противнику информацию о дислокации и перемещении подразделений Вооруженных сил Украины и других формирований, задействованных в операции Объединенных сил.

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