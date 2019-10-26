В зоне ООС провели учебные стрельбы (Фото)

Военнослужащие, которые задействованы для выполнения боевых задач в районе проведения ООС постоянно тренируются, выполняя учебно-боевые стрельбы. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил.

«Благодаря еженедельной полигонной выучке уровень огневой подготовки военных остается на высоком уровне. Каждый военнослужащий с разной периодичностью, но постоянно практикуется в стрельбе из автомата Калашникова, пистолетов, крупнокалиберного пулемета ДШК, гранатомета РПГ-7, метании гранат и тому подобное», – говорится в сообщении.

Отмечается, что после завершения практических стрельб подводятся итоги, указываются отдельные недостатки и индивидуально оцениваются все военнослужащие.

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