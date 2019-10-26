Все сложно: Ситуация в пунктах пропуска днем 26 октября

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 26 октября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Александр: «11:14 Движения авто в сторону Бахмута нет...»;

Неизвестный: «11:57. Стою на Майорске в пешей очереди, тут людей за павильон, до туалетов. Машин тоже очень много»;

Susy: «12:15. Горловка-Бахмут. АД. Пешая далеко за туалеты. Машин до второго поворота»;

Susy: «12:35. Пешая вроде движется неплохо. Машины – катастрофа. За один заезд запустили около 20- ти машин. В основном бусы и перевозы».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ната: 11:05. На Каргиле общая далеко на мосту, льгота на спуске с моста»;

Юрий: «12:35. Каргил. Основная наверху моста. Льгота у моста»;

Екатерина: «12:59. Людей, машин очень много, очередь пеших в районе детской площадки»;

Екатерина: «13:10. Людей как никогда, оччеень много: пешие по 6 часов стоят. Люди ругаются, а толку нет. На украинском БП человек 20 стоит. Машин не обратила внимания».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Александр: «10:21. Еленовка до автостанции почти»;

Валентина: «10:44. Машины двигаются редко. Приехали в 7:20, до магазина еще не доехали. Все сложно»;

Алина: «11:06. Еленовка: из Донецка очередь почти до поворота, в Донецк – машин 20»;

Таня:» «11:35. На Еленовке стоим с 5:30, движение потихоньку есть»;

Олег: «11:38. Еленовка из Донецка очередь до поворота. Движение очень потихоньку»;

Илья: «12:12. Очередь до поворота на Еленовке»;

Валентина: «14:08. На Еленовке машин 200-250 в Украину».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Алексей: «10:32. На Октябре в Донецк движения почти нет. Очередь выстроилась за остановкой еще машин 20»;

Максим: «13:10. Гнутово на Донецк 40-50».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» на данный момент не сообщается.

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