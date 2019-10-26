Зеленский неожиданно приехал к добровольцам в Золотое (Фото, видео)

Сегодня, 26 октября, президент Украины Владимир Зеленский прибыл пообщаться с воинами-добровольцами, которые находятся на позициях в поселке Золотое (Луганская область.) Об этом сообщается в Facebook на странице «Останній блокпост. #Ні_Капітуляції».

«Зеленский приехал к добровольцам в Золотое. Серьезный разговор об отводе», – говорится в сообщении.

Добровольцы, которые там находятся, хотят не допустить перехода этого населенного пункта в «серую зону» из-за предусмотренного «формулой Штайнмайера» отвода ВСУ от линии фронта. Они предложили Зеленскому выпить с ними чай.

Также волонтер Екатерина Дмитриевна сообщила, что Зеленский заехал в Золотое-4. «Пообщался с местными. И по просьбе Трояна, гарант заехал к добровольцам последнего блок-поста в Золотое-4. Общение было эмоциональным. Коротко: Зеленский спросил ребят почему они здесь стоят, каков их мотив, рассказал, что жители за отвод войск и сказал добровольцам, чтобы они убрали оружие и стояли здесь без него. Добровольцы не собираются отступать и не допустят отвода войск», – написала она на своей странице в Facebook.

«Спросили у президента, встретится ли он с ветеранами, чтобы проговорить наших акциях по всей стране с требованием "Нет. Капитуляции". Получили хамское в ответ: "Я президент этой страны, мне 42-й год, я же не лох"», – написали добровольцы позднее в своем Телеграмм-канале.

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