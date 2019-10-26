В Волновахе сосед угрожал женщине гранатой

В Волновахе (Донецкая обл.) 61-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения угрожал своей соседке боеприпасом. Полицейские мгновенно среагировали, задержали злоумышленника и отстранили его от опасного предмета до приезда взрывотехников и следственно-оперативной группы. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает Волновахский отдел полиции Донецкой области.

Вчера, 24 октября, в 16:15 в дежурную часть позвонила женщина и сообщила, что ее сосед угрожает ей гранатой. На место происшествия немедленно выехали сотрудники Волновахского отдела полиции и задержали мужчину. Взрывотехники установили, что граната, к счастью, оказалась учебной.

Однако, на момент происшествия никто не мог знать, что взрывоопасный предмет не является боевым. Понимая, что от взрыва могут пострадать много людей, действовать нужно было немедленно. В стороне беды не остался местный житель Волновахи Павел Обуховский, который оказался на месте происшествия и помог правоохранителям предупредить вероятный взрыв.

По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса Украины (Угроза убийством). Максимальное наказание - ограничение свободы до 2 лет.

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