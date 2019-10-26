Блокада российского угля в Украине: Герус отказался от своей подписи под меморандумом и убежал от Ляшко (Видео)

Глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус отказался от подписи, которую поставил под меморандумом с руководителем Штаба блокады российского угля. Об этом Герус заявил в эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» на ТК «Украина», которое было посвящено теме энергетической безопасности Украины.

С 1 сентября в Сосновке (Львовская обл.) ветераны АТО блокируют 160 вагонов с российским углем. Штаб блокады возглавляет народный депутат прошлого созыва Семен Семенченко.

По официальной информации, этот уголь – из Кемеровской области, т. е. из Сибири. Чтобы попасть в Сосновку, груз должен был преодолеть маршрут в несколько тысячи километров. Направлялся уголь на Центральную обогатительную фабрику (ЦОФ), которая расположена рядом с Сосновкой. ЦОФ находится в частной собственности, государству принадлежит менее 40%. Блокадники остановили груз за 2 км до ЦОФ и удерживают его более 50-ти дней.

«Здесь люди встали – против того, против чего боролись последние 5 лет. Против российской экономической экспансии во время войны», – пояснил Семен Семенченко.

На данный момент большую часть груза все-таки разблокировали. Протестующие пошли на компромисс с властью – подписали соответствующий меморандум. «Правительство, подписав меморандум, фактически согласилась на демонополизацию отрасли – вложение денег в украинский уголь. А пока есть дефицит угля, то вести его из Польши, Казахстана и иных стран, которые с нами не воюют. Больше здесь российский уголь не пропустят», – отметил Семен Семенченко.

Сотрудники ЦОФ говорят, что российский уголь здесь не видели с 2014 года, не рады ему и сейчас. «Наш трудовой коллектив был против российского угля. Хоть нам и не хватает топлива, но мы за то, чтобы деньги вкладывались в наши шахты. Потому что этих шахтах работают наши мужья, дети, женщины. И мы за то, чтобы развивался наш регион», – говорит одна из сотрудниц ЦОФ.

Пока уголь закупается в России, горняки государственных шахт уже 4 месяца не получают зарплату. Сейчас они проводят долгосрочные протесты на местах, однако уже анонсировали, что 29 октября перенесут протесты в Киев.

В прямом эфире ток-шоу «Свобода слова Савика Шустера» был продемонстрирован указанный выше меморандум. Под документом стоит подпись Андрея Геруса. Однако сам Герус в прямом эфире заявил, что подпись не его. «Не моя. Это не моя подпись», – сказал он.

Такое заявление возмутило блокадников, которые были на прямой связи из Сосновки. «Я так понял, что г-н Герус хозяин своего слова – он слово взял, и слово забрал. Он приезжал сюда, речь шла о том Меморандуме, у нас есть вся с ним переписка, все оригиналы его подписей. И жителей Сосновки возмущает, что он их так нагло в эфире лоханул – отказался от своей подписи. Поэтому мы ужесточаем блокаду и вагону с российским углем, которые зашли на ЦОФ – не выйдут с Центральной обогатительной фабрики, и не зайдут больше на нее», – отреагировал представитель Штаба блокады Дмитрий Коганюк.

Коганюк уточнил, что Герус подписывал меморандум с Семеном Семенченко. На документе также указан подписант от города Сосновка.

В свою очередь Савик Шустер подчеркнул, что все будет перепроверено, и если сказанное выступающими не соответствует действительности – то приносит свои извинения.

В процессе дальнейшего обсуждения темы энергетики Украины к микрофону вышел глава «Радикальной партии Украины» Олег Ляшко, чтобы высказать свою позицию и задать свои вопросы Андрею Герусу. Однако председатель энергетического комитета парламента буквально убежал из студии. «Он рассказывает. Что у него сейчас, в 23:00 в пятницу деловая встреча. Что это за встреча? Может, побежал за очередной порцией денег?», – прокомментировал ситуацию Ляшко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»

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